Emirati | stop alla censura dei film stranieri

(Di domenica 19 dicembre 2021) Niente più modifiche e tagli perre le pellicole internazionali con contenuti espliciti, violenti o per adulti negliArabi Uniti, dove l'Ufficio di regolamentazione dei media ha ...

Advertising

barsav19 : @brunovignola Però continuiamo a vendere fregate e aerei all'egitto. Quanto amo l'ipocrisia piddina e dei 5stalle.… -

Ultime Notizie dalla rete : Emirati stop

ANSA Nuova Europa

Sebbene la maggior parte dei film internazionali sia proiettato nei cinema degli, è comune che le pellicole con temi per adulti subiscano il taglio di alcune scene. Finora, la limitazione di ...E anche il calcio rischia lodal nostro corrispondente Antonello Guerrera LONDRA - Il ... "Israele edsono cugini" Regno Unito, "200 mila nuovi casi di Covid al giorno": la cifra che ...Niente più modifiche e tagli per censurare le pellicole internazionali con contenuti espliciti, violenti o per adulti negli Emirati Arabi Uniti, dove l'Ufficio di regolamentazione dei media ha annunci ...ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Vincono Denis Shapovalov, Andy Murray e Ons Jabeur nella prima giornata del Mubadala World Tennis Championships, esibizione dicembrina ormai diventata un appunt ...