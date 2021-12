Emergenza Afghanistan: paesi islamici cercano una soluzione alla crisi (Di domenica 19 dicembre 2021) L’Afghanistan è teatro di una vera e propria Emergenza economica e umanitaria. I paesi islamici stanno cercando soluzioni per risolvere la crisi. Il Pakistan ha indetto una riunione straordinaria dell’Organizzazione per la cooperazione islamica. Emergenza Afghanistan: i paesi islamici cercano una soluzione? I paesi islamici stanno cercando soluzioni per rispondere alla crisi economica e umanitari Leggi su periodicodaily (Di domenica 19 dicembre 2021) L’è teatro di una vera e propriaeconomica e umanitaria. Istanno cercando soluzioni per risolvere la. Il Pakistan ha indetto una riunione straordinaria dell’Organizzazione per la cooperazione islamica.: iuna? Istanno cercando soluzioni per rispondereeconomica e umanitari

