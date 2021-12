(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“, con l’elezione di Claudio Cataudo, risulta essere la vera sorpresa di questo appuntamento elettorale. 96 amministratori comunali, pari a 8673 voti ponderati hanno scelto il. 56 votano ed eleggono Claudio Cataudo, insignito con 4855 preferenze ponderate. La competizione assegna infatti ilalla lista “”, composta da, Lega e Fratelli d’. L’analisi generale è semplice: le liste di Mastella e De Luca, da una parte e quella del Pd – Movimento 5 Stelle dall’altra, hanno schierato in campo lo strapotere dilagante dell’Ente Provincia, di ben 30 consiglieri ...

anteprima24 : ** Elezioni provinciali, #Rubano: 'Bene Forza Italia, primato morale al centro destra unito' **… - anteprima24 : ** Elezioni provinciali, l'asse Pd-Cinquestelle funziona: 'Incrementato il dato precedente' **… - gred_vet : RT @sasa1954123: Il sindaco leghista della mia città ha perso le elezioni provinciali. Bene, molto bene. Ne verremo fuori ?? - jdandreamatteo : RT @avvbenedetto: Sappiamo tutti il limite di queste elezioni provinciali, ma l’ottimo risultato di #RenewTeramo sia di buon auspicio per i… - LiberaliLib : RT @avvbenedetto: Sappiamo tutti il limite di queste elezioni provinciali, ma l’ottimo risultato di #RenewTeramo sia di buon auspicio per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni provinciali

Il risultato conseguito, che vede in capo al PD la rappresentanza del 30% del Consiglio Provinciale, è oltremodo straordinario se lo si relaziona al contesto postamministrative di settembre ......15 Dicembre 2021 Articoli recenti Uncategorized PISTOIA - Al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni aperta la mostra #NATIVI100 19 Dicembre 2021 LUCCA -2021: ..."Se qualcuno pensa di calare dall'alto un candidato sindaco di Palermo, deciso dopo una riunione a Roma tra i partiti rappresentati in Parlamento, sbaglia approccio, perché prima di parlare di alleanz ...Lecco (Lècch) - Alessandra Hofmann è il nuovo presidente della Provincia di Lecco. Alle strane elezioni (che tolgono ai cittadini la facoltà di esprimersi per lo scranno più alto di Villa Locatelli), ...