Elezioni provinciali di Salerno, ecco tutti gli eletti (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono terminate all’alba le operazioni di scrutinio che hanno delineato il volto del nuovo consiglio provinciale di Salerno. Cinque dei 16 consiglieri vanno al partito democratico dove risultano eletti Giovanni Guzzo 4610 voti, consigliere uscente di Vallo della Lucania, Francesco Morra, sindaco di Pellezzano con 4491 voti, Martino D’Onofrio, sindaco di Montecorvino Rovella con 3756 voti, Luca Cerretani (3342) ed il vice presidente uscente, Carmelo Stanziola (3318), sindaco di Palinuro Centola. Nel centro sinistra due consiglieri arrivano dal Partito Socialista: il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola (4100) e Pasquale Sorrentino (3700). In Campania libera: Rosario Danesi (3078) Filomena Rosamilia ( 2207 ). Nella lista Uniti per la provincia Gerardo Palladino (2501)e Vincenzo Clemente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono terminate all’alba le operazioni di scrutinio che hanno delineato il volto del nuovo consiglio provinciale di. Cinque dei 16 consiglieri vanno al partito democratico dove risultanoGiovanni Guzzo 4610 voti, consigliere uscente di Vallo della Lucania, Francesco Morra, sindaco di Pellezzano con 4491 voti, Martino D’Onofrio, sindaco di Montecorvino Rovella con 3756 voti, Luca Cerretani (3342) ed il vice presidente uscente, Carmelo Stanziola (3318), sindaco di Palinuro Centola. Nel centro sinistra due consiglieri arrivano dal Partito Socialista: il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola (4100) e Pasquale Sorrentino (3700). In Campania libera: Rosario Danesi (3078) Filomena Rosamilia ( 2207 ). Nella lista Uniti per la provincia Gerardo Palladino (2501)e Vincenzo Clemente ...

Advertising

anteprima24 : ** Elezioni #Provinciali di #Salerno, ecco tutti gli eletti ** - news_forlicesen : Elezioni provinciali, l'affluenza definitiva: votano l'84% degli aventi diritto. Vince Lattuca… - news_forlicesen : Elezioni provinciali, votano quasi l'84% degli aventi diritto. Come da pronostico vince Lattuca… - agro24tw : Salerno, elezioni provinciali. Buona affermazione per l’agro - andreatortelli : ?????? Elezioni provinciali, nessun ribaltone in Broletto| ECCO CHI SONO GLI ELETTI -