Elezioni Provinciali Caserta | Articolo Uno si congratula con Landolfi

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma diUno. Nel ringraziare il sindaco di S.Maria Capua Vetere Antonio Mirra che ha profuso tutte le sue energie in questa complicata battaglia politica delle, il coordinamento provinciale diUnosicon il compagno Alessandro, candidato nella lista del Partito Democratico e su cui il nostro partito ha concentrato i propri voti, per la sua rielezione in Consiglio Provinciale. Siamo certi chesaprà rappresentare, dai banchi della minoranza, le ragioni e i valori della sinistra nella nostra provincia. E’ urgente che il centrosinistra, a partire dal Pd, apra una discussione seria ...

Advertising

vnewsita : #ElezioniProvinciali #Caserta, #ArticoloUno si congratula con #AlessandroLandolfi per la sua rielezione - anteprima24 : ** #Provinciali, De Siano: 'Forza Italia #Riferimento per coalizione e #Moderati' ** - news_ravenna : Elezioni provinciali, De Pascale riconfermato presidente con una coalizione larga: 10 consiglieri su 12… - augussori : Faccio le mie congratulazioni ai tre rappresentanti della #Lega eletti consiglieri della Provincia di Lodi. Buon la… - pdabruzzo : Elezioni provinciali, @michelefina: 'Buon lavoro agli eletti, Province da riformare perché siano più vicine ai cit… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Provinciali

Infine concludono: "Non solo è stato rubato il voto ai cittadini, ma alleè stato introdotto anche un ulteriore sbarramento antidemocratico con un numero di firme per presentare ...Storico risultato per Tuscia Tricolore alle. La lista, con poco meno di ventimila voti ponderati, è la prima del centrodestra, in costante crescita di consensi. Dai 38 consiglieri che votarono i candidati di Tuscia ...PESCARA – “Forze di Libertà è la prima lista di governo del nuovo Consiglio provinciale di Pescara che ha visto l’elezione del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis alla carica di Presidente. Qu ...E’ andato tutto secondo i piani del Pd a trazione Pisana e di Forza Italia , alias il consigliere regionale Enrico Panunzi e il ...