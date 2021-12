Elezioni in Cile: Salvini «tifa» Kast, candidato di ultradestra vicino alla dittatura di Pinochet – Il video (Di domenica 19 dicembre 2021) «Il Cile sceglie per il suo futuro. A nome mio, di tutta la Lega e di milioni di italiani auguro a José Antonio Kast la vittoria affinché il Cile abbia un futuro di ordine e sicurezza, di pace e giustizia». Il segretario della Lega Matteo Salvini ha pubblicato sui social un videomessaggio di sostegno al leader dell’ultradestra Cilena, José Antonio Kast, che oggi sfida il leader della sinistra Gabriel Boric al ballottaggio per le presidenziali nel paese sudamericano. Alle urne per scegliere il successore di Sebastián Piñera sono chiamati oltre 15 milioni di aventi diritto al voto. Il risultato elettorale resta incerto: gli ultimi sondaggi ufficiosi (quelli ufficiali sono proibiti da due settimane) parlano di un testa a testa. Le urne resteranno aperte ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) «Ilsceglie per il suo futuro. A nome mio, di tutta la Lega e di milioni di italiani auguro a José Antoniola vittoria affinché ilabbia un futuro di ordine e sicurezza, di pace e giustizia». Il segretario della Lega Matteoha pubblicato sui social unmessaggio di sostegno al leader dell’na, José Antonio, che oggi sfida il leader della sinistra Gabriel Boric al ballottaggio per le presidenziali nel paese sudamericano. Alle urne per scegliere il successore di Sebastián Piñera sono chiamati oltre 15 milioni di aventi diritto al voto. Il risultato elettorale resta incerto: gli ultimi sondaggi ufficiosi (quelli ufficiali sono proibiti da due settimane) parlano di un testa a testa. Le urne resteranno aperte ...

GassmanGassmann : Coso ,per le elezioni in Cile, spera che vinca il figlio di questo… #proprioinazisti #Kast - BraxLollo : RT @giodiamanti: Vi vedo poco eccitati per le elezioni in Cile - onir25 : RT @GassmanGassmann: Coso ,per le elezioni in Cile, spera che vinca il figlio di questo… #proprioinazisti #Kast - TizianaBarilla : RT @GassmanGassmann: Coso ,per le elezioni in Cile, spera che vinca il figlio di questo… #proprioinazisti #Kast - S08789839 : RT @EsteriLega: CILE: ELEZIONI, SI VOTA PER SCEGLIERE IL NUOVO PRESIDENTE -