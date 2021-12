Eletto il nuovo consiglio provinciale ma Salerno è fuori (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Erika Noschese Nessun colpo di scena, tutto secondo i piani. Del resto, si tratta sempre di elezioni di secondo livello con sindaci e consiglieri della provincia di Salerno chiamati al voto, senza il coinvolgimento diretto degli Elettori. In occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, infatti, il presidente Michele Strianese si tiene stretta la sua maggioranza con il Pd che si conferma il primo partito della coalizione, con ben cinque seggi assegnati. Tra new entry e riconferme, i dem eletti a Palazzo Sant’Agostino sono l’uscente Giovanni Guzzo, vice sindaco di Novi Velia e il candidato più votato in assoluto, i sindaci di Pellezzano e Montecorvino Rovella Francesco Morra e D’Onofrio Martino e gli uscenti Luca Cerretani e Carmelo Stanziola. Due seggi per Campania Libera che porta in ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Erika Noschese Nessun colpo di scena, tutto secondo i piani. Del resto, si tratta sempre di elezioni di secondo livello con sindaci e consiglieri della provincia dichiamati al voto, senza il coinvolgimento diretto degliri. In occasione delle elezioni per il rinnovo del, infatti, il presidente Michele Strianese si tiene stretta la sua maggioranza con il Pd che si conferma il primo partito della coalizione, con ben cinque seggi assegnati. Tra new entry e riconferme, i dem eletti a Palazzo Sant’Agostino sono l’uscente Giovanni Guzzo, vice sindaco di Novi Velia e il candidato più votato in assoluto, i sindaci di Pellezzano e Montecorvino Rovella Francesco Morra e D’Onofrio Martino e gli uscenti Luca Cerretani e Carmelo Stanziola. Due seggi per Campania Libera che porta in ...

Advertising

repubblica : Cile, l'ex leader della protesta Boric eletto nuovo presidente - eziomauro : Cile in festa, l'ex leader della protesta Boric eletto nuovo presidente - LuiMa831 : RT @eziomauro: Cile in festa, l'ex leader della protesta Boric eletto nuovo presidente - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Cile, l'ex leader della protesta Boric eletto nuovo presidente - aceballospdc : RT @eziomauro: Cile in festa, l'ex leader della protesta Boric eletto nuovo presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Eletto nuovo Cile, l'ex leader della protesta Boric eletto nuovo presidente SANTIAGO DEL CILE - Un ex leader della protesta studentesca trentasettenne ha rivendicato la vittoria del ballottaggio presidenziale in Cile in seguito a una campagna che lo ha visto contro a un ...

Provincia di Ancona, Daniele Carnevali è il nuovo Presidente ... Sindaco del Comune di Polverigi, è stato eletto con 46143 voti ponderati. Il candidato Marco Filipponi, Sindaco di Genga, ha avuto 39134 voti ponderati Per la composizione del nuovo Consiglio ...

Cile in festa, l'ex leader della protesta Boric eletto nuovo presidente La Repubblica Il Cile volta pagina, storica vittoria di Gabriel Boric al ballottaggio Gabriel Boric è il nuovo presidente del Cile. L'ex leader del movimento studentesco e candidato della sinistra ha vinto con un ampio margine nel ballottaggio contro il rivale Jose Antonio Kast. Il pol ...

Provinciali, eletto il fasanese Giuseppe Ventrella «Auguro buon lavoro al nostro consigliere di maggioranza e a tutti i nuovi eletti – ha dichiarato il sindaco Zaccaria -. Sono certo che Giuseppe Ventrella lavorerà con entusiasmo e impegno proseguendo ...

SANTIAGO DEL CILE - Un ex leader della protesta studentesca trentasettenne ha rivendicato la vittoria del ballottaggio presidenziale in Cile in seguito a una campagna che lo ha visto contro a un ...... Sindaco del Comune di Polverigi, è statocon 46143 voti ponderati. Il candidato Marco Filipponi, Sindaco di Genga, ha avuto 39134 voti ponderati Per la composizione delConsiglio ...Gabriel Boric è il nuovo presidente del Cile. L'ex leader del movimento studentesco e candidato della sinistra ha vinto con un ampio margine nel ballottaggio contro il rivale Jose Antonio Kast. Il pol ...«Auguro buon lavoro al nostro consigliere di maggioranza e a tutti i nuovi eletti – ha dichiarato il sindaco Zaccaria -. Sono certo che Giuseppe Ventrella lavorerà con entusiasmo e impegno proseguendo ...