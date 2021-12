Edith Piaf, “La Vie en rose”- Il brano icona di speranza e ottimismo (Di domenica 19 dicembre 2021) Nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, usciva la canzone francese più famosa al mondo: “La Vie en rose”. Scritta e cantata dalla mitica Edith Piaf, leggenda della musica francese e mondiale. Le sue canzoni ancora oggi ci fanno sognare trasportandoci in un epoca lontana, fatta di cafè bohemien, carrozze e viali in fiore. Testo e voce di Edith Piaf, musiche del pianista Louis Guglielmi. La canzone parla di un amore ingenuo, forse il primo amore, quello che ti fa battere il cuore al solo pensiero della persona amata. L’amore, in particolare quello senza pensieri e totale della prima adolescenza è un tema ricorrente nelle canzoni di Edith Piaf. Una canzone che parla della “vita in rosa”, piena di speranza per il futuro. Una canzone che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, usciva la canzone francese più famosa al mondo: “La Vie en”. Scritta e cantata dalla mitica, leggenda della musica francese e mondiale. Le sue canzoni ancora oggi ci fanno sognare trasportandoci in un epoca lontana, fatta di cafè bohemien, carrozze e viali in fiore. Testo e voce di, musiche del pianista Louis Guglielmi. La canzone parla di un amore ingenuo, forse il primo amore, quello che ti fa battere il cuore al solo pensiero della persona amata. L’amore, in particolare quello senza pensieri e totale della prima adolescenza è un tema ricorrente nelle canzoni di. Una canzone che parla della “vita in rosa”, piena diper il futuro. Una canzone che ...

