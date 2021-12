“Ecco cosa succede dentro la casa”. GF Vip, Jo Squillo a bomba sulla coppia: il retroscena che cambia tutto (Di domenica 19 dicembre 2021) È stata eliminata più di un mese fa. Ma l’esperienza al Grande Fratello Vip è segnante non solo per la carriera dei concorrenti. E così, spesso e volentieri, i vipponi eliminati e usciti dalla casa dalla porta rossa continuano a pensare al reality. E a chi è rimasto dentro. È quello che sta capitando a Jo Squillo che, intervistata su Radio Radio, ha rilasciato dichiarazioni interessanti sul programma condotto da Alfonso Signorini e i suoi protagonisti. L’attivista e conduttrice milanese, diventata famosa come cantante, finì in nomination insieme a Nicola Pisu, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Soltanto questi ultimi due sono ancora in gioco. Ma nella casa c’è pure una super vip che, diciamo così, non ha legato moltissimo con Jo Squillo. Indovinato di chi si tratta? Con calma, andiamo con ordine, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) È stata eliminata più di un mese fa. Ma l’esperienza al Grande Fratello Vip è segnante non solo per la carriera dei concorrenti. E così, spesso e volentieri, i vipponi eliminati e usciti dalladalla porta rossa continuano a pensare al reality. E a chi è rimasto. È quello che sta capitando a Joche, intervistata su Radio Radio, ha rilasciato dichiarazioni interessanti sul programma condotto da Alfonso Signorini e i suoi protagonisti. L’attivista e conduttrice milanese, diventata famosa come cantante, finì in nomination insieme a Nicola Pisu, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Soltanto questi ultimi due sono ancora in gioco. Ma nellac’è pure una super vip che, diciamo così, non ha legato moltissimo con Jo. Indovinato di chi si tratta? Con calma, andiamo con ordine, ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La giurista Vitalba Azzollini ha scovato gli atti ufficiali dell'#Ue. E le carte sbugiardano la 'vittoria' di… - NicolaPorro : ?? Mimmo #Lucano condannato, ecco cosa scrive il giudice: 'Nulla importa che sia stato trovato senza un euro in tasc… - enricoruggeri : Ecco le prime date del tour 2022 2/4 CREMA Teatro San Domenico 9/4 MILANO Teatro Nazionale 21/4 CATANIA Teatro Amba… - cheoIipop : @chaeilormoon due donne in balìa della disperazione ecco cosa siamo - InfinitoIsacco : RT @gladiatoremassi: Poltronari di professione, #meloni ne è l'emblema. Ecco cosa succede dopo 30 anni suduti a fare un c@@@o. Provo solo v… -