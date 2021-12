“Ecco chi è davvero”. Soleil Sorge, viene fuori tutto. La voce che la inchioda arriva da fuori il GF Vip (Di domenica 19 dicembre 2021) In mezzo ci finisce sempre lei. Come chi? Ma è chiaro, Soleil Sorge. L’influencer italo-americana protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip è ancora nel centro del ciclone. Cosa ha combinato adesso, vi chiederete voi. Beh, intanto va fatto un breve riassunto di quello che è successo nell’ultima settimana. Innanzitutto Alex Belli, con cui la 27enne di Los Angeles aveva legato parecchio, ha lasciato la Casa più spiata dagli italiani. Sarebbe stato comunque squalificato per non aver rispettato il regolamento in uno degli ultimi incontri con la moglie Delia Duran. Inoltre l’attore aveva comunque esternato la sua volontà di tornare a casa. Proprio il triangolo innescato dopo effusioni e baci proprio con Soleil aveva provocato la reazione della modella venezuelana. tutto combinato? Può ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) In mezzo ci finisce sempre lei. Come chi? Ma è chiaro,. L’influencer italo-americana protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip è ancora nel centro del ciclone. Cosa ha combinato adesso, vi chiederete voi. Beh, intanto va fatto un breve riassunto di quello che è successo nell’ultima settimana. InnanziAlex Belli, con cui la 27enne di Los Angeles aveva legato parecchio, ha lasciato la Casa più spiata dagli italiani. Sarebbe stato comunque squalificato per non aver rispettato il regolamento in uno degli ultimi incontri con la moglie Delia Duran. Inoltre l’attore aveva comunque esternato la sua volontà di tornare a casa. Proprio il triangolo innescato dopo effusioni e baci proprio conaveva provocato la reazione della modella venezuelana.combinato? Può ...

