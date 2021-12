È uscito ‘Diabolik’ con Luca Marinelli |  Valerio Mastandrea e Miriam Leone

Leggi su lopinionista

ROMA – 'Diabolik – Il Film', il nuovo film dei Manetti Bros, è in tutte le sale dallo scorso 16 dicembre (Rai Cinema), distribuito da 01Distribution. Nel cast figurano come protagonistie, nei panni di Eva Kant,. Ci sono inoltre Alessandro Roia, Claudia Gerini, Serena Rossi e Roberto Citran. La trama della nuova opera dei Manetti Bros ruota attorno a un ladro infallibile, una complice irresistibile, un ladro inarrestabile e un ispettore incorruttibile. Da non perdere. L'uscita della pellicola era prevista il 31 dicembre 2020 ma, a seguito della chiusura dei cinema causa Covid, era saltata. Ora è finalmente arrivata in sala.