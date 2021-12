Due ventenni muoiono investiti nella notte a Paladina (Di domenica 19 dicembre 2021) Paladina. Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la Dalmine-Villa d’Almè. Due ragazzi, di 21 e 24 anni italiani di origine marocchina, sono morti investiti da un’auto poco prima delle 2 fuori dalla discoteca Evolution di Paladina, in un tratto del provinciale non particolarmente illuminato. Sono morti praticamente sul colpo, uno subito e l’altro dopo pochi minuti. Il conducente dell’auto che non si è accorto di nulla è un 60enne italiano che stava rientrando a casa dopo una cena. È stato indagato per omicidio stradale ed è in stato di libertà, secondo gli accertamenti della polizia stradale non è risultato positivo all’alcol test. Sul posto diversi agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi di Legge ed hanno sequestrato l’autovettura. Per la Polstrada la dinamica è molto ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 dicembre 2021). Tragediatra sabato e domenica lungo la Dalmine-Villa d’Almè. Due ragazzi, di 21 e 24 anni italiani di origine marocchina, sono mortida un’auto poco prima delle 2 fuori dalla discoteca Evolution di, in un tratto del provinciale non particolarmente illuminato. Sono morti praticamente sul colpo, uno subito e l’altro dopo pochi minuti. Il conducente dell’auto che non si è accorto di nulla è un 60enne italiano che stava rientrando a casa dopo una cena. È stato indagato per omicidio stradale ed è in stato di libertà, secondo gli accertamenti della polizia stradale non è risultato positivo all’alcol test. Sul posto diversi agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi di Legge ed hanno sequestrato l’autovettura. Per la Polstrada la dinamica è molto ...

Due ventenni muoiono investiti nella notte a Paladina

