Dramma per lo chef de "La prova del cuoco", terrificante caduta in monopattino: com'è ridotto | Foto-choc (Di domenica 19 dicembre 2021) Una brutta notizia per un ex volto de La prova del cuoco, il celebre programma di Rai 1. Si tratta di Natale Giunta, lo chef che ha raggiunto la popolarità televisiva nel programma di Elisa Isoardi. “È stato vittima di un brutto incidente che l'ha costretto a un intervento chirurgico”: a riferirlo è Fanpage. Si parla di naso rotto, diversi punti in testa e altri traumi. Il cuoco conferma la notizia pubblicata dal sito napoletano con un post pubblicato su Instagram. Giunta è caduto dal monopattino e si è sfogato contro l'amministrazione della città di Palermo, dove è avvenuto l'episodio. L'incidente sarebbe stato causato da una buca in strada, forse per mancata manutenzione. Tutto è avvenuto, spiega Giunta, nei pressi di piazza Don Sturzo, quando lo chef ha perso il controllo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Una brutta notizia per un ex volto de Ladel, il celebre programma di Rai 1. Si tratta di Natale Giunta, loche ha raggiunto la popolarità televisiva nel programma di Elisa Isoardi. “È stato vittima di un brutto incidente che l'ha costretto a un intervento chirurgico”: a riferirlo è Fanpage. Si parla di naso rotto, diversi punti in testa e altri traumi. Ilconferma la notizia pubblicata dal sito napoletano con un post pubblicato su Instagram. Giunta è caduto dale si è sfogato contro l'amministrazione della città di Palermo, dove è avvenuto l'episodio. L'incidente sarebbe stato causato da una buca in strada, forse per mancata manutenzione. Tutto è avvenuto, spiega Giunta, nei pressi di piazza Don Sturzo, quando loha perso il controllo del ...

Advertising

NicolaPorro : ?? I tamponi alle frontiere, l’emergenza per tutto tranne che per le tasse e il dramma denatalità. Questo e altro ne… - Gabriel05470893 : Un bel film di von der leyen che racconta il dramma coprendo il dissenso che c’è contro il liquidatore, lo esultano… - PaolaDiCaro : @mchicco @Godot42405938 ma cosa c'entra? io 5 giorni fa ho fatto la terza dose mica per non tamponarmi, ma per non… - aleph_sars : @Yuri_Benzina Quindi inutile citarlo, anche in virtù dell'utilizzo limitato che se ne può fare, in una critica poli… - emanuelino10 : RT @enzo52mm: Il dramma dei morti sul lavoro è che nella gran parte dei casi le vittime non hanno la possibilità di rifiutarsi di lavorare… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma per Domenica In, Mara Venier travolta dal dramma - Covid: "Purtroppo prima della diretta...". La confessione: in Rai si mette male La televisione ai tempi della pandemia. Già, è più dura per tutti, anche per chi lavora nel piccolo schermo. E quanto accaduto a Domenica In , la trasmissione di Mara Venier in onda su Rai 1, sta lì a dimostrarlo. Il tutto nella puntata in onda oggi, domenica 19 dicembre. ...

Incidente a Roma, morte due ragazze di 23 e 19 anni. La tragedia all'alba Dramma a Roma nella notte, morte due ragazze giovanissime. Questa mattina intorno alle 5.30 una ... a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei ...

Lione, Aulas: 'Dramma per il calcio' VIDEO Calciomercato.com Javier Bardem, attenti al Capo perfetto Una commedia amara, noir e con un'anima politica d'antan quella che racconta IL CAPO PERFETTO (El buen patrón) di Fernando León De Aranoa, film candidato agli Oscar per la Spagna e, dal 23 dicembre, i ...

Dramma a Ferragni, la scoperta del tumore: “un tumore maligno localizzato” Nella famiglia Ferragni non sempre tutto è rose e fiori: ecco cos’è successo. Se si pensa ai personaggi più famosi del web, non si può non pensare anche a Chiara Ferragni, c ...

La televisione ai tempi della pandemia. Già, è più duratutti, anchechi lavora nel piccolo schermo. E quanto accaduto a Domenica In , la trasmissione di Mara Venier in onda su Rai 1, sta lì a dimostrarlo. Il tutto nella puntata in onda oggi, domenica 19 dicembre. ...a Roma nella notte, morte due ragazze giovanissime. Questa mattina intorno alle 5.30 una ... a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corsoricostruire l'esatta dinamica dei ...Una commedia amara, noir e con un'anima politica d'antan quella che racconta IL CAPO PERFETTO (El buen patrón) di Fernando León De Aranoa, film candidato agli Oscar per la Spagna e, dal 23 dicembre, i ...Nella famiglia Ferragni non sempre tutto è rose e fiori: ecco cos’è successo. Se si pensa ai personaggi più famosi del web, non si può non pensare anche a Chiara Ferragni, c ...