Dotto | “da ieri Mourinho romanista dentro | abbiamo visto la Roma che vuole”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 dicembre 2021)superstar.la suaha annichilito l’Atalanta: 4-1 a Bergamo. A Gasperini non è rimasto che blaterare dell’arbitro. Oggi sul Corriere dello Sport Giancarlocelebra lo Special One. Da, José, solo a vederlo come si presenta all’intervista del dopo partita. Disfatto nella voce e nella maschera, tempestato di lupi e lupe addosso, tra maglia e tuta, denti affilati e generose mammelle. A Bergamo si è vista la squadra che ha in mente il portoghese Lache. Un gruppo compatto, solidale, in missione permanente, illuminato dalla qualità dei pochi che, si spera, diventeranno tanti. Lungo l’elenco dei calciatori elogiati e forgiati dal portoghese. Citiamo solo il passaggio su ...