Dopo Vite al limite pesava 116 kg: sui social si mostra così, ma avete visto com’era prima? Cambiamento clamoroso (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo Vite al limite il Cambiamento clamoroso: è riuscita a pesare 116 kg e sui social si è mostrata così, ma avete visto com’era prima? È uno dei chirurghi più amati della televisione, il dottor Nowzaradan. Protagonista indiscusso, insieme a tutti i suoi pazienti e la sua ‘crew’, del programma Vite al limite, il chirurgo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 19 dicembre 2021)alil: è riuscita a pesare 116 kg e suisi èta, ma? È uno dei chirurghi più amati della televisione, il dottor Nowzaradan. Protagonista indiscusso, insieme a tutti i suoi pazienti e la sua ‘crew’, del programmaal, il chirurgo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

cubillius : @Agenzia_Ansa 1973 nel Sud Italia scoppia un epidemia di Colera migliaia di vite verranno salvate dal vaccino 50 a… - TizioX : La gente - di fronte ad uno Stato che regola sempre piu' minuziosamente le nostre vite con un DPCM dopo l'altro per… - chiarapellegri9 : RT @Ussignur_: > accettato il guinzaglio, è per sempre. Un infartino alla 4a? Non importa, fai la 5a oppure non vivi. Dando un potere sulle… - rizzijohnson : @fraudagio @lauraboldrini La cosa più significativa per il lavoro che ha fatto il governo dopo la riforma biagi è s… - ___John_Smith__ : RT @Ussignur_: > accettato il guinzaglio, è per sempre. Un infartino alla 4a? Non importa, fai la 5a oppure non vivi. Dando un potere sulle… -