Domenica Rai Sport | 19 Dicembre 2021 | diretta Nuoto | Sci Alpino | Pallavolo | Basket

(Di domenica 19 dicembre 2021) Come ogni fine settimana oggi,19, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227,...

Advertising

AnnaMancini81 : Stasera in tv domenica 19 dicembre 2021, tutti i programmi in onda - LEuropazziaNEWS : RT @RaiGulp: ??È ARRIVATO IL MOMENTO. ??Corri su - Gio0032 : RT @RaiGulp: ??È ARRIVATO IL MOMENTO. ??Corri su - leptismagna22 : RT @RaiGulp: ??È ARRIVATO IL MOMENTO. ??Corri su - Hikaru_fire : RT @RaiGulp: ??È ARRIVATO IL MOMENTO. ??Corri su -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Rai

... Riccardo Iacona, giornalista, autore e conduttore televisivo, Giuseppe Calabrese, meglio ... I DATI DI18 DICEMBRE IN LOMBARDIA: 6119 NUOVI POSITIVI, 24 DECESSI Notizia successiva 0 ...Sabato 18 e19 dicembre il Castello di Ribano , sulla collina savignanese al confine con ... La donna, creativa, home stager di richiamo, presenza fissa a Detto Fatto sudue - ha curato ...Il voto per tutti i 19 partecipanti sarà aperto da venerdì 17 dicembre a domenica 19 dicembre alle 15.59 e poi domenica 19, durante l’eurovisione, a partire dall’ultima performance in gara e per circa ...Domenica 19 dicembre si disputerà il gigante maschile dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Sulla mitica pista della Gran Risa andrà in scena un imperdibile app ...