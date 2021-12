DOMENICA IN | MARA VENIER ACCOGLIE MONICA BELLUCCI | ARISA E I FINALISTI DI BALLANDO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 19 dicembre 2021), Il Volo, Zucchero esono alcuni degli ospiti dinella quattordicesima puntata diIn in onda oggi,19 dicembre dalla 14.00, su Rai1. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con Maria, tanti gli ospiti in studio e in collegamento. A cominciare dache si racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film “La Befana vien di Notte 2 – Le Origini”, al cinema dal 30 dicembre, per la regia di Paola Randi. Il Volo, interverrà per cantare il brano “E più ti penso”, colonna sonora del cult “Malena”, di cui è protagonista proprioe per annunciare la loro partecipazione straordinaria ...