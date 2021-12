Domenica IN fa gli auguri di Natale: tutti gli ospiti del 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) E’ tempo di auguri natalizi con una puntata davvero ricca di ospiti ed emozioni per Mara Venier. Domenica IN ci aspetta oggi, 19 dicembre 2021 con un nuovo appuntamento da non perdere. E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti che questo pomeriggio ci terranno compagnia insieme alla padrona di casa! Pronti per scoprire chi ci sarà? Monica Bellucci, Il Volo, Zucchero, Arisa e Pierpaolo Pretelli sono solo alcuni degli ospiti della quattordicesima puntata di “Domenica in” in onda domani, Domenica 19 dicembre dalla 14, su Rai1. Vediamo tutti i dettagli con le anticipazioni per la puntata di oggi del programma di Rai 1. Domenica In ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 dicembre 2021) E’ tempo dinatalizi con una puntata davvero ricca died emozioni per Mara Venier.IN ci aspetta oggi, 192021 con un nuovo appuntamento da non perdere. E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano i nomi digliche questo pomeriggio ci terranno compagnia insieme alla padrona di casa! Pronti per scoprire chi ci sarà? Monica Bellucci, Il Volo, Zucchero, Arisa e Pierpaolo Pretelli sono solo alcuni deglidella quattordicesima puntata di “in” in onda domani,19dalla 14, su Rai1. Vediamoi dettagli con le anticipazioni per la puntata di oggi del programma di Rai 1.In ...

