Domenica In, Bellucci: diva ‘normale’ tra successo e bisogno di verità (Di domenica 19 dicembre 2021) Monica Bellucci sarebbe dovuta essere negli studi Rai al fianco di Mara Venier per una delle sue magnifiche interviste. Problemi personali, però, le hanno impedito di lasciare Parigi e, quindi, le due hanno optato per un collegamento video. La lontananza, tuttavia, non ha impedito all’attrice di raccontarsi e di regalare un pezzettino della sua vita da diva e da mamma al pubblico di Domenica In. Monica Bellucci, diva mondiale e mamma premurosa “Una diva normale”, è così che Mara Venier ha definito, iniziando la sua intervista, Monica Bellucci. Una diva, insomma, che fa dell’umiltà la sua carta vincente, più della sua innegabile bellezza e del suo talento. E infatti, pur non sottovalutando i suoi meriti, ammette che parte del suo ... Leggi su dilei (Di domenica 19 dicembre 2021) Monicasarebbe dovuta essere negli studi Rai al fianco di Mara Venier per una delle sue magnifiche interviste. Problemi personali, però, le hanno impedito di lasciare Parigi e, quindi, le due hanno optato per un collegamento video. La lontananza, tuttavia, non ha impedito all’attrice di raccontarsi e di regalare un pezzettino della sua vita dae da mamma al pubblico diIn. Monicamondiale e mamma premurosa “Unanormale”, è così che Mara Venier ha definito, iniziando la sua intervista, Monica. Una, insomma, che fa dell’umiltà la sua carta vincente, più della sua innegabile bellezza e del suo talento. E infatti, pur non sottovalutando i suoi meriti, ammette che parte del suo ...

