Domenica In, Anticipazioni 14esima puntata: super ospiti Bellucci e Zucchero (Di domenica 19 dicembre 2021) L’ultima Domenica prima delle festività vedrà andare in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma su Rai1 la quattordicesima puntata di Domenica In. Oggi 19 dicembre – dalle ore 14 alle ore 17 – condotta come sempre Mara Venier e con tanti ospiti nel salotto della signora della Domenica sia in studio, che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 19 dicembre 2021) L’ultimaprima delle festività vedrà andare in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma su Rai1 la quattordicesimadiIn. Oggi 19 dicembre – dalle ore 14 alle ore 17 – condotta come sempre Mara Venier e con tantinel salotto della signora dellasia in studio, che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

babifar22 : RT @archetypon: Anticipazioni in TL della domenica. - stelfia : RT @archetypon: Anticipazioni in TL della domenica. - archetypon : Anticipazioni in TL della domenica. - infoitinterno : Domenica In, le anticipazioni della puntata del 19 dicembre - 361_magazine : -