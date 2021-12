Domenica 19 dicembre, in FVG 487 nuovi contagi (Di domenica 19 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.570 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,49%. Sono inoltre 10.828 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 99 casi (0,91%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, che tocca quota 26,90% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 18,68 % e quella 50-59 anni con il 17,04%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 94 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 84 anni di Pordenone (deceduto in casa di riposo), una donna di 82 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 82 anni di Montereale Valcellina (deceduto in ospedale), un uomo di 81 anni di Pravisdomini (deceduto in ospedale), un ... Leggi su udine20 (Di domenica 19 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.570 tamponi molecolari sono stati rilevati 388, con una percentuale di positività del 8,49%. Sono inoltre 10.828 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 99 casi (0,91%). Anche oggi la prima fascia dio è quella degli under 19, che tocca quota 26,90% deipositivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 18,68 % e quella 50-59 anni con il 17,04%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 94 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 84 anni di Pordenone (deceduto in casa di riposo), una donna di 82 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 82 anni di Montereale Valcellina (deceduto in ospedale), un uomo di 81 anni di Pravisdomini (deceduto in ospedale), un ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica dicembre Diretta Virtus Bologna Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: è derby! (basket A1) DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA: DERBY SENZA STORIA? Virtus Bologna Fortitudo Bologna , in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 17:30 di domenica 19 dicembre : finalmente il derby, valido per la 12giornata del campionato di basket Serie A1 2021 - 2022 . Sotto le due torri torna una partita che non potrà mai essere banale, anche se in ...

Diretta Pistoiese Lucchese/ Streaming video tv: ospiti in buona forma (Serie C) DIRETTA PISTOIESE LUCCHESE: EQUILIBRIO! Pistoiese Lucchese , in diretta domenica 19 dicembre alle ore 17:30 , dallo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà valevole per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie C . La Pistoiese è reduce dalla sconfitta subita in ...

Le Messe in diretta tv e social di domenica 19 dicembre 2021 Avvenire VIDEO Elena Curtoni terza nel superG in Val d'Isere: settimo podio per l'azzurra Oggi, domenica 19 dicembre, Elena Curtoni ha centrato il terzo posto nel supergigante di Val d’Isere, in Francia, in una trionfale giornata che vede tre italiane tra le prime quattro, con Sofia Goggia ...

Al PalaMangano "Una domenica diversa”, la giornata dello sport senza barriere Unica. Emozionante. Diversa. E straordinariamente normale. Grande successo al PalaMangano di Palermo per “Una Domenica Diversa” - La giornata dello sport senza barriere, organizzata dalla Volley Paler ...

