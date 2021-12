Docente sospesa senza green pass: “Aspetto la lettera del preside per l’invito alla vaccinazione. Poi deciderò” (Di domenica 19 dicembre 2021) "Per il momento la sospensione procede tutto sommato bene. Si tratta di fare qualche rinuncia. Ho attinto ai miei risparmi e si va avanti uguale. Forse un po' pi libera, visto che si addice più al mio modo di essere". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 dicembre 2021) "Per il momento la sospensione procede tutto sommato bene. Si tratta di fare qualche rinuncia. Ho attinto ai miei risparmi e si va avanti uguale. Forse un po' pi libera, visto che si addice più al mio modo di essere". L'articolo .

