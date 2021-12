Discarica Magliano Romano, è guerra tra i sindaci e la Regione (Di domenica 19 dicembre 2021) Apre la Discarica a Magliano Romano, ma sono già previsti molti ricorsi al Tar. Il motivo? Per la Regione sono ok i vari aggiustamenti e le integrazioni. Per ciò il progetto non sarà considerato un nuovo impianto, nonostante in precedenza la Regione avesse un parere contrario. Nello specifico la Discarica sarebbe stata classificata come un nuovo impianto poiché «riguarda la realizzazione di una Discarica per rifiuti non pericolosi, categoria progettuale distinta dalla Discarica per rifiuti inerti». Parole che, tuttavia, sono state in seguito tradite e che hanno scatenato la furia del sindaco Francesco Mancini, di Wanda D’Ercole (direttrice regionale del ciclo integrato dei rifiuti) con il supporto dei sindaci Davide Santonastaso (Fiano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Apre la, ma sono già previsti molti ricorsi al Tar. Il motivo? Per lasono ok i vari aggiustamenti e le integrazioni. Per ciò il progetto non sarà considerato un nuovo impianto, nonostante in precedenza laavesse un parere contrario. Nello specifico lasarebbe stata classificata come un nuovo impianto poiché «riguarda la realizzazione di unaper rifiuti non pericolosi, categoria progettuale distinta dallaper rifiuti inerti». Parole che, tuttavia, sono state in seguito tradite e che hanno scatenato la furia del sindaco Francesco Mancini, di Wanda D’Ercole (direttrice regionale del ciclo integrato dei rifiuti) con il supporto deiDavide Santonastaso (Fiano ...

