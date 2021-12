Disavventura per Tommaso Zorzi, trova la casa svaligiata dai ladri (Di domenica 19 dicembre 2021) Al ritorno da una vacanza a Taormina, Tommaso Zorzi ha trovato una brutta sorpresa ad attenderlo a casa. Il suo appartamento di Milano è stato svaligiato dai ladri, che hanno fatto razzia della sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 dicembre 2021) Al ritorno da una vacanza a Taormina,hato una brutta sorpresa ad attenderlo a. Il suo appartamento di Milano è stato svaligiato dai, che hanno fatto razzia della sua ...

Advertising

Boboj29 : Ecco un altro da aggiungere alla lista Si appostano sotto casa, lo immobilizzano e gli rubano tutto ciò che ha con… - infoitcultura : Uomini e Donne, disavventura per l’ex tronista: “Non poteva andare peggio di così” - JoviAcm : RT @calcioesport360: ?? Disavventura per Adam #Ounas, alcuni ladri sono entrati in casa del calciatore algerino minacciandolo con una pistol… - calcioesport360 : ?? Disavventura per Adam #Ounas, alcuni ladri sono entrati in casa del calciatore algerino minacciandolo con una pis… - Sport_Fair : Brutta disavventura per #Ounas Rapinato sotto casa prima di partire per Milano -