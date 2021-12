Diretta Spezia - Empoli ore 15: formazioni ufficiali, come vederla in tv e streaming (Di domenica 19 dicembre 2021) Spezia - Thiago Motta cerca il riscatto contro l'Empoli di Andreazzoli. Lo Spezia è reduce da un solo punto guadagnato nelle ultime cinque giornate di campionato. I liguri occupano la quart'ultima ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 dicembre 2021)- Thiago Motta cerca il riscatto contro l'di Andreazzoli. Loè reduce da un solo punto guadagnato nelle ultime cinque giornate di campionato. I liguri occupano la quart'ultima ...

Advertising

zazoomblog : DIRETTA Spezia-Empoli: segui la partita LIVE - #DIRETTA #Spezia-Empoli: #segui - andreastoolbox : Spezia Empoli, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - SkySport : Spezia-Empoli, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #SpeziaEmpoli #Spezia… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Spezia-Empoli in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato su… - sportli26181512 : Spezia-Empoli, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Prima sfida in Serie A tra i liguri e gli azzurri,… -