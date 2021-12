Dionisi: «Il risultato è giusto, ma il pareggio passa per la nostra responsabilità» (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il pareggio contro la Fiorentina, ai microfoni di Sky l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi. «Siamo stati un po’ leziosi, il 2-0 del primo tempo non era giusto perché la Fiorentina aveva creato. Il risultato è giusto, anche se sono soddisfatto a metà, perché avevamo le qualità per vincere e non ci siamo riusciti». «Nella gestione della partita dobbiamo maturare, siamo giovani, non tutti vengono qua a fare questa partita con questo coraggio. Dobbiamo prendere il positivo e lavorare su quello su cui possiamo farlo. Non me ne voglia la Fiorentina, che ha i suoi meriti, ma il pareggio è passato per la nostra responsabilità». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo ilcontro la Fiorentina, ai microfoni di Sky l’allenatore del Sassuolo, Alessio. «Siamo stati un po’ leziosi, il 2-0 del primo tempo non eraperché la Fiorentina aveva creato. Il, anche se sono soddisfatto a metà, perché avevamo le qualità per vincere e non ci siamo riusciti». «Nella gestione della partita dobbiamo maturare, siamo giovani, non tutti vengono qua a fare questa partita con questo coraggio. Dobbiamo prendere il positivo e lavorare su quello su cui possiamo farlo. Non me ne voglia la Fiorentina, che ha i suoi meriti, ma ilto per la». L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Dionisi: «Il risultato è giusto, ma il pareggio passa per la nostra responsabilità» A Sky: «Dobbiamo maturare nel… - giul91 : No Dionisi, questo risultato ha solo nostre responsabilità, aver preso due gol da polli perché siete stati mangiati vivi. - Bambisiu : @Juvenismo @marco_rogerio_ Il mitico de zerbi che è riuscito a fare il peggior risultato della storia dello shaktar… - serieApallone : ???? La #lazio si fa rimontare dal #Sassuolo ed esce sconfitta per 2-1 al #MapeiStadium. ? Biancoazzurri in vantagg… - napolista : #Dionisi: «Avevamo più voglia di vincere, abbiamo meritato il risultato» A Dazn: «Abbiamo messo tanta qualità in c… -