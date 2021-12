Diabolik | il killer Calderon incastrato dall' amica | «L' hai ucciso con la mia pistola»

(Di domenica 19 dicembre 2021) È una donna ad incastrare ildi. Prima in una intercettazione punta il dito contro il sicario. Poi ribadisce il concetto in qualità di testimone, quando le forze...

Calderon è già sospettato dell'omicidio di. Ci sono le intercettazioni ambientali raccolte nel carcere di Rebibbia e il racconto di una donna vicina all'argentino. Mancava però una prova ...È una donna ad incastrare ildi. Prima in una intercettazione punta il dito contro il sicario. Poi ribadisce il concetto in qualità di testimone, quando le forze dell'ordine stringono il cerchio. Lei è la ...Calderon avrebbe agito come killer su commissione e qualcuno potrebbe aver avuto ora interesse a scaricarlo. Secondo una consulenza c’è una «chiara compatibilità» tra i due soggetti e su questa afferm ...La super perizia è stata depositata un mese fa. Raul Esteban Calderon corrisponderebbe perfettamente al killer ripreso dalle telecamere di sorveglianza ...