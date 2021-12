Depressione in menopausa | quali sono i sintomi e come si vince

(Di domenica 19 dicembre 2021) Laè un passaggio delicato per molte donne, che può determinare malumori che se trascurati rischiano di sfociare in depressioni. Ecco i campanelli d’allarme da non sottovalutare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Depressione menopausa

Vanity Fair Italia

... gli scompensi ormonali nelle donne causati da gravidanza, allattamento o, possono ...dei capelli possono essere anche molto pesanti e causare stati d'ansia fino addirittura alla. ...Tra l'altro, diabete e, si peggiorano l'uno con l'altra'. I CAMPANELLI D'ALLARME Fino alla, la donna è più protetta dalla comparsa di diabete, ma poi risulta più esposta alle ...La menopausa è un passaggio delicato per molte donne, che può determinare malumori che se trascurati rischiano di sfociare in depressioni. Ecco i campanelli d’allarme da non sottovalutare ...L’autunno con le giornate più corte, il freddo e le prime piogge mettono un po’ di tristezza a tutti, ma in chi soffre di glaucoma ad angolo aperto possono provocare sbalzi d’umore, ansia, depressione ...