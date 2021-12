Denuncia il marito per violenza sessuale, il pm: 'Non è stupro, l'uomo deve vincere le resistenze' (Di domenica 19 dicembre 2021) A volte l'uomo deve 'vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito ... Leggi su leggo (Di domenica 19 dicembre 2021) A volte l'quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un...

