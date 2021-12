Delia Duran perdona Alex Belli: “L’amore va oltre qualsiasi cosa” (Di domenica 19 dicembre 2021) Ospiti a Verissimo domenica 19 dicembre 2021, Delia Duran e Alex Belli hanno parlato della loro relazione e della ormai passata crisi dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6 dell’ex attore di Centovetrine. In questi ultimi mesi, il rapporto della coppia è stato messo a dura prova, infatti, dal comportamento del gieffino che nella Casa aveva stretto un forte legame con Soleil Sorge, alla quale aveva anche confessato di essersi innamorato di lei. Vi raccomandiamo... GF vip, Alex Belli espulso dal programma. Soleil Sorge in lacrime Dopo vari confronti, anche Durante il reality, dove Delia Duran si era recata per chiedere spiegazioni al marito sul suo comportamento ,e dopo ... Leggi su diredonna (Di domenica 19 dicembre 2021) Ospiti a Verissimo domenica 19 dicembre 2021,hanno parlato della loro relazione e della ormai passata crisi dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6 dell’ex attore di Centovetrine. In questi ultimi mesi, il rapporto della coppia è stato messo a dura prova, infatti, dal comportamento del gieffino che nella Casa aveva stretto un forte legame con Soleil Sorge, alla quale aveva anche confessato di essersi innamorato di lei. Vi raccomandiamo... GF vip,espulso dal programma. Soleil Sorge in lacrime Dopo vari confronti, anchete il reality, dovesi era recata per chiedere spiegazioni al marito sul suo comportamento ,e dopo ...

