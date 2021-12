Delia Duran perdona Alex Belli: “L’amore va oltre qualsiasi cosa” (Di domenica 19 dicembre 2021) La coppia, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato di come procede la loro relazione dopo il GF Vip 6: "So che è un uomo e l’essere umano può sbagliare. Ha vissuto per tre mesi in un bolla e so che non mi ha portato rispetto, ma lo amo". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 19 dicembre 2021) La coppia, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato di come procede la loro relazione dopo il GF Vip 6: "So che è un uomo e l’essere umano può sbagliare. Ha vissuto per tre mesi in un bolla e so che non mi ha portato rispetto, ma lo amo". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity,… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, il rac… - infoitcultura : Verissimo, Alex Belli e Delia Duran ammettono dopo le polemiche: “Bacio orchestrato” - infoitcultura : Delia Duran vs Soleil Sorge: 'È una stronz* manipolatrice'/ 'Non porta rispetto a nessuno' - infoitcultura : Alex Belli 'Delia Duran? Siamo liberi mentalmente'/ 'Soleil? Mia famiglia arrabbiata' -