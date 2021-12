Delia Duran, chi è l’ex marito Marco Nerozzi: “Una storia finita davvero male, mi picchiava” (Di domenica 19 dicembre 2021) Delia Duran, chi è l’ex marito Marco Nerozzi: “Una storia finita male”. Delia non sta vivendo un momento facile poiché suo marito, Alex Belli, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, sembrava essere molto legato alla coinquilina Soleil Sorge. Lei si è già recata due volte nella casa più spiata d’Italia per incontrare il consorte e l’amica ‘speciale’. Ultimamente però l’uomo l’ha sconsigliata dal ritornare, chiedendole di lasciarlo libero di fare il suo percorso, sottolineando che il loro rapporto non è affatto in discussione. Fin da quand’era una ragazza molto giovane, Delia Duran è entrata a far parte del mondo dello spettacolo recitando in alcune telenovele nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021), chi è: “Una”.non sta vivendo un momento facile poiché suo, Alex Belli, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, sembrava essere molto legato alla coinquilina Soleil Sorge. Lei si è già recata due volte nella casa più spiata d’Italia per incontrare il consorte e l’amica ‘speciale’. Ultimamente però l’uomo l’ha sconsigliata dal ritornare, chiedendole di lasciarlo libero di fare il suo percorso, sottolineando che il loro rapporto non è affatto in discussione. Fin da quand’era una ragazza molto giovane,è entrata a far parte del mondo dello spettacolo recitando in alcune telenovele nel ...

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity,… - CorriereCitta : Alex Belli: chi è, età, carriera, GF VIP, chi è la moglie Delia Duran, Soleil Sorge, dove vive, figli, ex moglie, a… - CorriereCitta : Delia Duran: chi è, età, lavoro, chirurgia, prima, fiction, chi è il marito Alex Belli, Soleil Sorge, GF VIP, Insta… - ileniaqueen89 : RT @MediasetPlay: Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, il rac… - LoveFict1 : RT @MediasetPlay: Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, il rac… -