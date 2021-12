Delia Duran: chi è, età, lavoro, chirurgia, prima, fiction, chi è il marito Alex Belli, Soleil Sorge, GF VIP, Instagram (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto pronto per l’ultimo e imperdibile appuntamento del 2021 con Verissimo in onda oggi, domenica 19 dicembre. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi in studio arriveranno Alex Belli, concorrente squalificato la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip, e la compagnia Delia Duran! Delia Duran: chi è, età, carriera Nusat Del Valle Duran Perez, in arte Delia Duran, è nata a Merida, in Venenzuela, il 17 aprile del 1988. Lavora come modella, indossatrice e da qualche anno anche come attrice. Ha preso parte, fin da adolescente, ad alcune telenovelas nel suo paese d’origine. Come attrice ha lavorato nelle fiction targate Mediaset, L’onore e il rispetto – ultimo capitolo e in Furore-capitolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto pronto per l’ultimo e imperdibile appuntamento del 2021 con Verissimo in onda oggi, domenica 19 dicembre. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi in studio arriveranno, concorrente squalificato la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip, e la compagnia: chi è, età, carriera Nusat Del VallePerez, in arte, è nata a Merida, in Venenzuela, il 17 aprile del 1988. Lavora come modella, indossatrice e da qualche anno anche come attrice. Ha preso parte, fin da adolescente, ad alcune telenovelas nel suo paese d’origine. Come attrice ha lavorato nelletargate Mediaset, L’onore e il rispetto – ultimo capitolo e in Furore-capitolo ...

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity,… - CorriereCitta : Alex Belli: chi è, età, carriera, GF VIP, chi è la moglie Delia Duran, Soleil Sorge, dove vive, figli, ex moglie, a… - CorriereCitta : Delia Duran: chi è, età, lavoro, chirurgia, prima, fiction, chi è il marito Alex Belli, Soleil Sorge, GF VIP, Insta… - ileniaqueen89 : RT @MediasetPlay: Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, il rac… - LoveFict1 : RT @MediasetPlay: Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, il rac… -