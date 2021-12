De Luca vieta le feste nei locali al chiuso | l’ordinanza della Regione Campania

(Di domenica 19 dicembre 2021) Laleneial. Un’ordinanza del presidente Vincenzo Deconsente «il solo svolgimento di “pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti» e «di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento».ti invece «ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche eassimilati». «In relazione alla crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane e segnalata dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili, si sono rese indispensabili misure di contenimento e di divieto dial ...

ROMA - Sarà pubblicata in giornata l'ordinanza n.28 a firma del Presidente Vincenzo De, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid - 19. Una nota della Regione Campania ne anticipa i contenuti: 'Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in ...Niente feste al chiuso, a Natale sì a pranzi e cene ma con regole precise. A pochi giorni dall'inizio delle feste natalizie arriva il giro di vite di Vincenzo De, che con un'ordinanzain Campania f este scolastiche, di laurea e compleanno in locali al chiuso. L'ordinanza sarà pubblicata in giornata ed è mirata ad un ulteriore contrasto al Covid. L'...Dopo l’ordinanza dei giorni scorsi che vietava feste in piazza e consumo di cibo e bevande all’aperto, nelle prossime ore il governatore Vincenzo De Luca firmerà un’altra ordinanza, la numero 28 del 2 ...Nuova ordinanza di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania che vieta le festa al chiuso, c'è l'annuncio ufficiale.