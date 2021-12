De Luca, nuova ordinanza di Natale: “Vietate le feste al chiuso” (Di domenica 19 dicembre 2021) nuova ordinanza di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania che vieta le festa al chiuso, c’è l’annuncio ufficiale. A darne notizia è lo stesso governatore della Regione Campania, che attraverso i social anticipa il testo della nuova ordinanza che sarà firmata nel pomeriggio. “Sarà pubblicata in giornata l’ordinanza n.28, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19. Se ne anticipano i contenuti:– Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale:– Con decorrenza immediata è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 dicembre 2021)di Vincenzo De, governatore della Regione Campania che vieta le festa al, c’è l’annuncio ufficiale. A darne notizia è lo stesso governatore della Regione Campania, che attraverso i social anticipa il testo dellache sarà firmata nel pomeriggio. “Sarà pubblicata in giornata l’n.28, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19. Se ne anticipano i contenuti:– Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale:– Con decorrenza immediata è fatto divieto di svolgimento died eventi consimili in ...

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VIETATE FESTE SCOLASTICHE, DI LAUREA, DI COMPLEANNO IN LOCALI AL CHIUSO. CONTROLLI SERI SULL'USO DELLA M… - napolipiucom : De Luca, nuova ordinanza di Natale: 'Vietate le feste al chiuso' #campania #covid19 #deLuca #ForzaNapoliSempre… - MDiretta : Messina, Il Sindaco incontra la nuova ATM ed è subito festa [FOTO] Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, il Presid… - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Campania, nuova ordinanza in arrivo: De Luca vieta feste nei locali al chiuso - tuttonapoli : UFFICIALE - Campania, nuova ordinanza in arrivo: De Luca vieta feste nei locali al chiuso -