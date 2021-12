Dante Alighieri: “A love supreme” (Di domenica 19 dicembre 2021) di Olga Chieffi Un matinée molto particolare ci attende oggi nell’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, ove alle 12, per il secondo degli appuntamenti della Fondazione, il verso di Dante Alighieri, “detto” da Alessandro Preziosi, incontra i sassofoni di Stefano Di Battista e il basso di Daniele Sorrentino. Ancora un progetto esclusivo commissionato dalla Fondazione Ravello e dal suo direttore artistico Alessio Vlad, il quale ha “messo” insieme due arti, che si incontreranno nello “spiro”, poiché in Dante la formazione della parola è concepita qual alito vivente, plasmazione di soffio vivo. Dante infatti usa per indicare il “parlare” in Paradiso “Mentr’io dubbiava per lo viso spento,/ de la fulgida fiamma che lo spense/ uscì uno spiro che mi fece attento (XXVI, 1-3), lo stesso termine ch’egli ha adottato per il ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 dicembre 2021) di Olga Chieffi Un matinée molto particolare ci attende oggi nell’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, ove alle 12, per il secondo degli appuntamenti della Fondazione, il verso di, “detto” da Alessandro Preziosi, incontra i sassofoni di Stefano Di Battista e il basso di Daniele Sorrentino. Ancora un progetto esclusivo commissionato dalla Fondazione Ravello e dal suo direttore artistico Alessio Vlad, il quale ha “messo” insieme due arti, che si incontreranno nello “spiro”, poiché inla formazione della parola è concepita qual alito vivente, plasmazione di soffio vivo.infatti usa per indicare il “parlare” in Paradiso “Mentr’io dubbiava per lo viso spento,/ de la fulgida fiamma che lo spense/ uscì uno spiro che mi fece attento (XXVI, 1-3), lo stesso termine ch’egli ha adottato per il ...

