Daniele Interrante | che fine ha fatto l’ex tronista di UeD | età | altezza | peso | figlia | nuova fidanzata

(Di domenica 19 dicembre 2021) Conosciuto per essere stato uno dei primi tronisti del seguitissimo programma Uomini e Donne,è stato per un periodo un personaggio molto seguito e popolare. Da un po’ di tempo a questa parte però, la sua fama sembra essersi appiattita, nonostante sulle piattaforme social abbia ancora molti fan. Nel 2007aveva intrecciato una relazione con Guendalina Canessa (classe 1981), che al tempo era una gieffina, e la coppia aveva anche suggellato l’unione con un matrimonio, celebrato il 29 aprile 2010. Sempre nel 2010 la famiglia si era allargata con l’arrivo di una, Chloe, e proprio grazie alla presenza della piccola, la coppia dopo essersi separata ha continuato ad intrattenere buoni rapporti, nonostante nelle vite di entrambi ci siano delle nuove ...

VivDome : Ma tutto questo sottobosco di ex tronisti, corteggiatori e figli di Maria, di quanti personaggi si compone esattame… - Michewolf : @arianoglande SI. Lui e Daniele Interrante. Mi disp - himmel0182 : Ogni volta che vedo Biagio sembra di rivivere tipo gli anni 2000. Fa molto truxxo pantaloni John Richmond, occhiali…

Nel processo spiccano poi per motivi diversi anche due nomi noti: l'ex tronista tvper il quale sono stati chiesti 4 anni, e l'ex calciatore Lentini vittima, secondo gli ...... 12 anni Antonino De Fina : 17 anni Carlo De Bellis : 14 anni Nicola De Fina : 12 anni Francesco Franzè : assoluzione per non aver commesso il fatto Nazareno Fratea : 14 anni: 4 ...Che fine ha fatto, cosa fa oggi l'ex tronista Daniele Interrante: quanti anni ha, quanto è alto, quanto pesa. La figlia Chloe, fidanzata ...Insieme ad altri 25 imputati tra cui l'ex tronista Daniele Interrante, ci sono state anche due richieste di assoluzione ...