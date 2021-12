Dalla Russia all’India | passando per Rosneft | tutti gli affari in nome del petrolio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic – Il viaggio in India del presidente dellaVladimir Putin – il suo primo all’estero dall’inizio della pandemia, tolta una rapida sosta a Ginevra per incontrare Joe Biden a giugno – si è rivelato molto vantaggioso per il capo di, Igor Sechin. Anche se presentato ufficialmente come una discussione militare e industriale, l’incontro tra il capo di Stato russo e l’indiano Narendra Modi ha dato a Sechin e ai suoi assistenti l’opportunità di sostenere diversi progetti infrastrutturali già in cantiere. Consolidando, al contempo, le loro reti indiane. Milioni di tonnellate di greggio Avendo buoni rapporti con Shrikant Vaidya, presidente della National Indian Oil Corporation Limited (Iocl) e nuovo capo della World Liquefied Petroleum Gas Association, Sechin è stato in grado di spianare la strada alle opportunità che ...