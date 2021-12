Dalla Premier League alla Serie B, torna l’incubo Covid (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Covid sta tornando a imperversare sul calcio europeo: la Premier League nel caos, per ora la Serie A stringe i denti Non sarà una fine di 2021 esattamente serena per la Premier League, messa alle corde dal Covid e con il rischio tangibile di doversi fermare per alcune settimane. La situazione è infatti drammatica, in questo weekend sono ben sei le gare già rinviate d’ufficio (oltre alle tre già cancellate nelle scorse giornate) e i vari focolai mettono a repentaglio il resto del programma. Colpa anche di una scarsa vaccinazione e, verosimilmente, di una ancor più scarsa opera di prevenzione. Lunedì sarà il giorno della verità perché è stata convocata una riunione d’urgenza e d’emergenza che dovrà deliberare sui prossimi passi. La soluzione più ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilstando a imperversare sul calcio europeo: lanel caos, per ora laA stringe i denti Non sarà una fine di 2021 esattamente serena per la, messa alle corde dale con il rischio tangibile di doversi fermare per alcune settimane. La situazione è infatti drammatica, in questo weekend sono ben sei le gare già rinviate d’ufficio (oltre alle tre già cancellate nelle scorse giornate) e i vari focolai mettono a repentaglio il resto del programma. Colpa anche di una scarsa vaccinazione e, verosimilmente, di una ancor più scarsa opera di prevenzione. Lunedì sarà il giorno della verità perché è stata convocata una riunione d’urgenza e d’emergenza che dovrà deliberare sui prossimi passi. La soluzione più ...

