“Da quando sono sposata…”: l’incredibile ammissione di Elettra Lamborghini (Di domenica 19 dicembre 2021) Anche i vip non sono immuni alle conseguenze del matrimonio. Non fa eccezione Elettra Lamborghini, convolata a nozze con il deejay Afrolack ormai più di un anno fa. LEGGI ANCHE => “State zitti, siete due disonesti”: che bordata contro Andrea Nicole a Uomini e Donne Recentemente Elettra ha rilasciato un’intervista per il settimanale ‘Grazia’, ed è stata proprio la ‘twerking queen’ ha parlare di queste conseguenze con l’intervistatrice. Ha ammesso di essere consapevole che dopo aver detto ‘si, lo voglio’ il suo sex appeal sarebbe calato, e che non avrebbe ottenuto le attenzioni di prima. “Tesoro, non mi si fila più nessuno” ha detto diretta, senza troppi giri di parole, “Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 dicembre 2021) Anche i vip nonimmuni alle conseguenze del matrimonio. Non fa eccezione, convolata a nozze con il deejay Afrolack ormai più di un anno fa. LEGGI ANCHE => “State zitti, siete due disonesti”: che bordata contro Andrea Nicole a Uomini e Donne Recentementeha rilasciato un’intervista per il settimanale ‘Grazia’, ed è stata proprio la ‘twerking queen’ ha parlare di queste conseguenze con l’intervistatrice. Ha ammesso di essere consapevole che dopo aver detto ‘si, lo voglio’ il suo sex appeal sarebbe calato, e che non avrebbe ottenuto le attenzioni di prima. “Tesoro, non mi si fila più nessuno” ha detto diretta, senza troppi giri di parole, “Dasposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ...

Advertising

borghi_claudio : Quando è stato messo il green pass addirittura PER LAVORARE i contagi erano DUEMILA. Se fossero andati a DUECENTO s… - ilriformista : Nasce la nuova giurisprudenza. Se ho ben capito: il Csm ha stabilito che quando un maschio aggredisce sessualmente… - 10_Smarti : Che sia Champions League, campionato o Coppa Italia??, quando indossi questa maglia le motivazioni sono sempre le st… - LucianoBianch63 : RT @Valenti44837922: Appello di Antonino Musco segretario nazionale fisi dei vigili del fuoco stiamo facendo lo sciopero della fame davanti… - michelev69 : RT @sabripillot: Valerio Cataldi sulla morte di #MarioPaciolla: 'Io non ho idea di quando finiranno le indagini. So solo che una bolla di s… -