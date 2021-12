Da Gbc Italia 7 criteri chiave per le città sostenibili (Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Presentato a Roma il primo position paper sulla “sostenibilità urbana” di Green Building Council Italia, che mira a delineare lo stato dell'arte delle città sostenibili, dei suoi punti di forza e degli strumenti idonei per misurare qualità ambientale e benessere sociale.Nel 2050 gli abitanti del pianeta che vivranno in aree urbane raggiungeranno – secondo le proiezioni dell'Onu – i 6,7 miliardi e rappresenteranno il 68% della popolazione mondiale (che dovrebbe arrivare a circa 10 miliardi di persone). Sebbene le città occupino solo il 2% della massa continentale del pianeta, consumano oltre il 65% dell'energia mondiale e rappresentano oltre il 70% delle emissioni globali di CO2 prodotte dall'uomo.Una definizione universale e operativamente applicabile di “città ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Presentato a Roma il primo position paper sulla “tà urbana” di Green Building Council, che mira a delineare lo stato dell'arte delle, dei suoi punti di forza e degli strumenti idonei per misurare qualità ambientale e benessere sociale.Nel 2050 gli abitanti del pianeta che vivranno in aree urbane raggiungeranno – secondo le proiezioni dell'Onu – i 6,7 miliardi e rappresenteranno il 68% della popolazione mondiale (che dovrebbe arrivare a circa 10 miliardi di persone). Sebbene leoccupino solo il 2% della massa continentale del pianeta, consumano oltre il 65% dell'energia mondiale e rappresentano oltre il 70% delle emissioni globali di CO2 prodotte dall'uomo.Una definizione universale e operativamente applicabile di “...

