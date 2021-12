Csel, per farmacie comunali vera sfida è avvento telemedicina (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - In arrivo 10,7 milioni di euro per incentivare la diffusione della telemedicina nelle farmacie dei piccoli centri urbani. Telemonitoraggi della pressione arteriosa, trasmissione e refertazione a distanza di un elettrocardiogramma: sono solo alcune delle possibilità aperte da quello che sembra essere, ad oggi, l'approdo più ambizioso della digitalizzazione in questi presidi sanitari, la cui importanza è emersa con ancora più forza nel corso dell'emergenza pandemica. Attraverso questi contributi, disciplinati da un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre scorso, il governo tenta di promuovere la diffusione di queste nuove tecnologie nei luoghi tendenzialmente più sprovvisti di servizi: i comuni con meno di 3mila abitanti. Lo sottolinea un dossier realizzato dal Centro Studi Enti Locali per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - In arrivo 10,7 milioni di euro per incentivare la diffusione dellanelledei piccoli centri urbani. Telemonitoraggi della pressione arteriosa, trasmissione e refertazione a distanza di un elettrocardiogramma: sono solo alcune delle possibilità aperte da quello che sembra essere, ad oggi, l'approdo più ambizioso della digitalizzazione in questi presidi sanitari, la cui importanza è emersa con ancora più forza nel corso dell'emergenza pandemica. Attraverso questi contributi, disciplinati da un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre scorso, il governo tenta di promuovere la diffusione di queste nuove tecnologie nei luoghi tendenzialmente più sprovvisti di servizi: i comuni con meno di 3mila abitanti. Lo sottolinea un dossier realizzato dal Centro Studi Enti Locali per ...

