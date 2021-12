Covid, Toti: “Liguria in zona gialla, serve prudenza” (Di domenica 19 dicembre 2021) GENOVA – “Da domani la Liguria entra in zona gialla per la crescita dei principali indicatori della pandemia, un segnale da non sottovalutare, raccomando grande prudenza e attenzione. Di fatto a livello pratico cambia poco, bisogna però ritornare a un uso corretto della mascherina all’aperto e non dimenticare di lavare le mani frequentemente, oltre al distanziamento fisico”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità, Giovanni Toti, in una nota. In particolare crescono i parametri relativi a ospedalizzazioni e incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, con le terapie intensive che risultano in Liguria al 13,7%, e le aree mediche non critiche al 17,6%, comunque distanti dalla zona arancione. Il presidente Toti ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 dicembre 2021) GENOVA – “Da domani laentra inper la crescita dei principali indicatori della pandemia, un segnale da non sottovalutare, raccomando grandee attenzione. Di fatto a livello pratico cambia poco, bisogna però ritornare a un uso corretto della mascherina all’aperto e non dimenticare di lavare le mani frequentemente, oltre al distanziamento fisico”. Lo dice il presidente di Regionee assessore alla sanità, Giovanni, in una nota. In particolare crescono i parametri relativi a ospedalizzazioni e incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, con le terapie intensive che risultano inal 13,7%, e le aree mediche non critiche al 17,6%, comunque distanti dallaarancione. Il presidente...

ansa_liguria : Covid: Toti, Liguria da domani in zona gialla,serve prudenza - zazoomblog : Covid: Toti Liguria da domani in zona giallaserve prudenza - #Covid: #Liguria #domani #giallaserve - Lopinionista : Covid, Toti: 'Liguria in zona gialla, serve prudenza' - infoitinterno : Covid, Toti: Liguria diventa gialla ma no problemi per socialità - infoitinterno : Covid, Toti: Liguria è ancora ben distante dalla zona arancione -