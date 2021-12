Covid: Toti, Liguria da domani in zona gialla,serve prudenza (Di domenica 19 dicembre 2021) "Da domani la Liguria entra in zona gialla per la crescita dei principali indicatori della pandemia, un segnale da non sottovalutare, raccomando grande prudenza e attenzione. Di fatto a livello ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) "Dalaentra inper la crescita dei principali indicatori della pandemia, un segnale da non sottovalutare, raccomando grandee attenzione. Di fatto a livello ...

Advertising

infoitinterno : Covid, Toti: Liguria diventa gialla ma no problemi per socialità - infoitinterno : Covid, Toti: Liguria è ancora ben distante dalla zona arancione - infoitinterno : Covid, Toti: provincia Imperia ha incidenza alta come Provenza - infoitinterno : Covid. Toti: Prudenza e attenzione ma non paura per zona gialla - - capoccione67 : È ufficiale..... 'so' cazzi de Toti'...... 'Covid grave e obesità, occhio al grasso addominale' -