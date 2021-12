Covid, tampone aggiuntivo (obbligatorio) per i vaccinati e super Green Pass per tutti i lavoratori: le ultime novità (Di domenica 19 dicembre 2021) tampone aggiuntivo per i vaccinati e super Green Pass esteso a tutte le categorie di lavoratori, queste le ultime novità a cui il governo sta lavorando per provare a rallentare la corsa de virus. Preoccupano infatti i numeri sui nuovi contagi e per evitare ulteriori strette, l’esecutivo sta mettendo a punto una serie di misure per tenere sotto controllo l’andamento della curva epidemiologica. Leggi anche: tampone obbligatorio anche per i vaccinati: ecco quando e dove tampone aggiuntivo e obbligatorio anche per i vaccinati Al momento non è ancora ufficiale ma l’idea di richiedere un tampone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021)per iesteso a tutte le categorie di, queste lea cui il governo sta lavorando per provare a rallentare la corsa de virus. Preoccupano infatti i numeri sui nuovi contagi e per evitare ulteriori strette, l’esecutivo sta mettendo a punto una serie di misure per tenere sotto controllo l’andamento della curva epidemiologica. Leggi anche:anche per i: ecco quando e doveanche per iAl momento non è ancora ufficiale ma l’idea di richiedere un...

Advertising

repubblica : Covid, lo spettro dei 50mila contagi: stop agli eventi di piazza a Capodanno, ipotesi tampone in discoteche e cinem… - borghi_claudio : Oibò... in USA ci stanno ripensando sui medici non vaccinati e a qualcuno è venuto il lievissimo sospetto che un me… - Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - nanoassassino : @DeerEwan @Grand_Battery La realtà è che il vaccino ha attutito molto i danni da covid,ma non è la soluzione, visto… - Gfbrt : RT @intuslegens: #Omicron non dà polmonite ma solo influenza, quindi, quando tutti avremo tampone positivo, sarà finita la pandemia. I maia… -