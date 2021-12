Covid, siamo stati i peggiori: c’è la prova (Di domenica 19 dicembre 2021) Giova ripetersi: abbiamo la prova provata, e senza alcun dubbio, che l’Italia è stato uno dei peggiori Paesi del mondo a gestire la pandemia. Per numero di decessi per milione d’abitanti, l’Italia è al decimo posto tra i Paesi con più di 10 milioni d’abitanti. E, di questi, se consideriamo solo i Paesi più ricchi, l’Italia è al terzo posto, dopo Belgio e stati Uniti. Le chiusure adottate e mirate, nelle intenzioni, a limitare i danni, cioè i decessi e le terapie intensive (TI), hanno sortito un qualche effetto benefico? Cioè, senza le chiusure avremmo avuto più decessi e più TI? No: in Svezia, ove non è stata adottata alcuna chiusura, i danni sono stati inferiori e il loro andamento è stato parallelo al nostro (le curve sono solo shiftate di un mese circa). Figura 1: Decessi (sopra) e terapie ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 19 dicembre 2021) Giova ripetersi: abbiamo lata, e senza alcun dubbio, che l’Italia è stato uno deiPaesi del mondo a gestire la pandemia. Per numero di decessi per milione d’abitanti, l’Italia è al decimo posto tra i Paesi con più di 10 milioni d’abitanti. E, di questi, se consideriamo solo i Paesi più ricchi, l’Italia è al terzo posto, dopo Belgio eUniti. Le chiusure adottate e mirate, nelle intenzioni, a limitare i danni, cioè i decessi e le terapie intensive (TI), hanno sortito un qualche effetto benefico? Cioè, senza le chiusure avremmo avuto più decessi e più TI? No: in Svezia, ove non è stata adottata alcuna chiusura, i danni sonoinferiori e il loro andamento è stato parallelo al nostro (le curve sono solo shiftate di un mese circa). Figura 1: Decessi (sopra) e terapie ...

