Covid oggi Veneto | 3 442 contagi e 9 morti | bollettino 19 dicembre

Sono 3.442 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.222 tamponi molecolari e di 68.912 tamponi antigenici effettuati. Gli attualmente positivi sono 60.161. I pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono 159 (-3), mentre ùi pazienti nei reparti medici sono 1.105 (+26).

