Covid oggi Toscana | 1 370 contagi | bollettino 19 dicembre

Sono 1.370 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 292.869 (92,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.925 tamponi molecolari e 21.228 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 9.894 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 16.988, +6,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 386 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva

