Covid oggi Sardegna | 222 contagi | bollettino 19 dicembre

Sono 222 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 2.652 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.225 tamponi- I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 116 (2 in meno di ieri). 3942 sono i casi di isolamento domiciliare (146 in più di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 56 anni residente nella provincia di Nuoro.

