Covid oggi Russia, ancora mille morti al giorno (Di domenica 19 dicembre 2021) La Russia registra ancora una volte oltre mille morti al giorni a causa del Covid, mentre continua la diminuzione dei casi. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore sono morte 1023 persone e si sono avuti altri 27.967 contagi, confermando la graduale riduzione del numero delle infezioni giornaliere che si sta registrando nelle ultime settimane dopo il picco tra ottobre e novembre. Mosca ha il maggior numero di casi, 3013, seguita da San Pietroburgo, 1995, e poi dalla provincia di Mosca, 1825. L'articolo proviene da Italia Sera.

